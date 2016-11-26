Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Man Made

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 26.11.2016
Das eigene Surfboard

Das eigene SurfboardJetzt kostenlos streamen

Man Made

Folge 1: Das eigene Surfboard

46 Min.Folge vom 26.11.2016Ab 12

Der Hamburger Niels-Peter Jensen trifft heute in seiner Heimatstadt einen Surfboardbauer, der seine Bretter aus Holz fertigt. Außerdem besucht er eine Firma in Indonesien, in der Vintage-Möbel und Möbel aus alten Holzbooten hergestellt werden. In Österreich stellen coole Jungs und Mädels Brillengestelle aus Holz und Stein her. Ein ehemaliges Männermodel schreinert Luxus-Trolleys aus Holz und in einer sambischen Manufaktur werden Fahrradrahmen aus Bambus gemacht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Man Made
ProSieben MAXX

Man Made

Alle 2 Staffeln und Folgen