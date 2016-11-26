Staffel 1Folge 1vom 26.11.2016
Man Made
Folge 1: Das eigene Surfboard
46 Min.Folge vom 26.11.2016Ab 12
Der Hamburger Niels-Peter Jensen trifft heute in seiner Heimatstadt einen Surfboardbauer, der seine Bretter aus Holz fertigt. Außerdem besucht er eine Firma in Indonesien, in der Vintage-Möbel und Möbel aus alten Holzbooten hergestellt werden. In Österreich stellen coole Jungs und Mädels Brillengestelle aus Holz und Stein her. Ein ehemaliges Männermodel schreinert Luxus-Trolleys aus Holz und in einer sambischen Manufaktur werden Fahrradrahmen aus Bambus gemacht.
