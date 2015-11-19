Staffel 1Folge 8vom 19.11.2015
Man Made
Folge 8: Ledermanufaktur
45 Min.Folge vom 19.11.2015Ab 12
Leder ist sein Material: Stefan Geisberger träumt davon, mit seinen Designstücken aus dem gegerbten Naturmaterial den großen Durchbruch zu schaffen. Niels Peter Jensen lernt bei ihm nicht nur, wie er seine Designergeldbörsen näht und worauf es beim Leder ankommt - sondern auch viel über den Mut, seinem ganz großen Traum zu folgen. Außerdem begleiten wir einen Schuhmacher auf neuen Wegen: Er wagt sich mit seinem Handwerk an einen Neustart in Marokko.
Genre:Motorrad, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben MAXX