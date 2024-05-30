Match in Paradise
Folge 5: Auftritt Zoe
53 Min.Folge vom 30.05.2024Ab 12
Reality-Star Zoe will ordentlich Wind und Unruhe in die recht friedvolle Single-Runde bringen. Außerdem: Die erste Match Night steht an. Wer matcht mit wem und wer läuft Gefahr als Single nach Hause zu gehen?
Match in Paradise
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GR, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen