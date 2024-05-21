Prost, ihr FeinschleckerJetzt kostenlos streamen
Match in Paradise
Folge 8: Prost, ihr Feinschlecker
52 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Wer scheint seinem Match untreu zu sein? Wer redet über wen hinterm Rücken? Und wer geht geheim auf Tuchfühlung? Die Ereignisse überschlagen sich in der griechischen Traumvilla. Steht die Zukunft von Barna & Zoe unter einem schlechten Stern?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Match in Paradise
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:GR, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen