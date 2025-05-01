Match my Ex
Folge 1: Der Einzug
33 Min.Ab 12
In der ersten Folge von "Match My Ex" erwarten fünf Frauen gespannt in einer luxuriösen Villa die Männer - doch was sie nicht wissen: Jeder Mann, der ihnen begegnet, ist der Ex-Freund einer der anderen Teilnehmerinnen! Noch überraschender wird es, als sie erfahren, dass sie ihre Ex-Partner mit einer anderen Frau ihrer Wahl vermatchen müssen. Ein aufregendes Spiel aus Liebe, Eifersucht und Überraschungen beginnt!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Match my Ex
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH