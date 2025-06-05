Ein Liebesdreieck und schwere EntscheidungenJetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 13: Ein Liebesdreieck und schwere Entscheidungen
36 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12
Larissa darf auf ein Date mit Barna, obwohl er eigentlich mit Tara vermatcht ist - und auch auf Gaby hat Barna plötzlich ein Auge geworfen. Barna versucht verzweifelt, alle Frauen glücklich zu machen, doch dieser gefährliche Balanceakt droht ihn völlig zu zerstören. Indes wird Jenny bei ihrem Date mit der Frage konfrontiert, ob ihre Gefühle für Jermaine oder Robin stärker sind - eine Entscheidung, die nicht nur ihr Herz, sondern auch das gesamte Spiel auf den Kopf stellen könnte.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH