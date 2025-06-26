Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 18: Dilemma in der Villa

33 Min.Ab 12

Jenny kann sich weiterhin nicht zwischen Jermaine und Robin entscheiden. Zoe und Lars genießen bei einem Brunchdate ungestörte Zweisamkeit, während bei Gaby und Barna die Spannung steigt: In der X-Suite lassen die beiden sich ein wenig mehr aufeinander ein. Doch das alles könnte bald zu explosiven Konsequenzen führen, denn die nächste Überraschung wartet schon auf die Singles.

