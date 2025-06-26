Match my Ex
Folge 18: Dilemma in der Villa
33 Min.Ab 12
Jenny kann sich weiterhin nicht zwischen Jermaine und Robin entscheiden. Zoe und Lars genießen bei einem Brunchdate ungestörte Zweisamkeit, während bei Gaby und Barna die Spannung steigt: In der X-Suite lassen die beiden sich ein wenig mehr aufeinander ein. Doch das alles könnte bald zu explosiven Konsequenzen führen, denn die nächste Überraschung wartet schon auf die Singles.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH