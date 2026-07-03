Match my Ex
2 StaffelnAb 16
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Match my Ex
Was passiert, wenn der Ex Amor spielt? Bei "Match my Ex" haben die Ex-Partner das letzte Wort: Sie entscheiden, mit wem ihre Ex-Partner matchen. Wer ist der beste Matchmaker und welche Singles finden das beste Match?
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH
"Match my Ex" kostenlos auf Joyn genießen!
Match My Ex
Darum geht es bei “Match my Ex“ auf Joyn“Match My Ex“ ist eine Dating-Show mit einem klaren Twist. In einer Villa bei Athen treffen Ex-Paare auf neue Singles und bekannte Reality-Stars. Die Ex-Partner suchen dabei nicht für sich selbst ein Match. Sie entscheiden, mit wem ihr oder ihre Ex auf Dates geht. Alte Gefühle treffen auf neue Flirts. Eifersucht, Streit und Überraschungen folgen schnell. Dazu kommen Partner-Challenges und abschließend: Die “X-Night“. Dort zeigt sich, welche Paare ein Match sind und in der Villa bleiben. Singles ohne Match müssen gehen.
Am Ende wartet zudem ein Preisgeld von 25.000 Euro. Reality-Star Tim Kühnel bringt das Konzept passend auf den Punkt: “’Match My Ex’ ist keine klassische Dating-Show. Aber eine klassische Dating-Show ist auch einfach zu harmonisch.“
Auf Joyn findest du die Show an einem Ort. So kannst du neue Folgen einfach online streamen.
Sendetermine 2026, Streaming und Co: Wo und wann kannst du die neuen Folgen von “Match my Ex“ Staffel 2 sehen?Die 2. Staffel von “Match My Ex“ startete am Freitag, 17. April 2026, exklusiv auf Joyn und umfasst 24 Folgen. Pro Ausstrahlungstag erscheinen jeweils zwei neue Episoden. Das Finale läuft am Freitag, 3. Juli 2026.
Folge verpasst? So siehst du “Match my Ex“ online im Stream in der Joyn-Mediathek – live oder als WiederholungWenn du “Match My Ex“ Staffel 2 sehen möchtest, kannst du die Folgen kostenlos und ausschließlich online auf Joyn streamen. Im TV-Programm wird "Match My Ex" nicht zu sehen sein.
Wer sind die Teilnehmer von “Match my Ex“ Staffel 2?Auch in Staffel 2 treffen bekannte Reality-Gesichter auf ihre Ex-Partner. Das sorgt für direkte Konflikte und neue Allianzen. Namen wie Tim Kühnel, Emma Fernlund oder Calvin Ogara dürften vielen Fans bereits bekannt sein. Wer Reality-Dating auf Joyn mag, kommt hier voll auf ihre oder seine Kosten.
Diese Reality-Stars wollen auch ihre:n Ex verkuppeln:
- Joanna Lamprianidou ("Are You The One - Realitystars In Love") und Calvin Steiner ("Are You The One - Realitystars In Love")
- Aurelia Lamprecht ("Good Luck Guys") und Rob Solo ("Temptation Island VIP")
- Anna Iffländer ("Good Luck Guys") und Julius Tkatschenko ("Good Luck Guys")
- Rina Tavares ("Der Bachelor Schweiz") und Fabrizio Behrens ("Der Bachelor Schweiz")
Diese Exen sind bereits in der Villa:
- Emma Fernlund (“Das große Promi-Büßen") und Tim Kühnel („Good Luck Guys“)
- Henna Urrehman (“Forsthaus Rampensau Germany“) und Leandro Fünfsinn (“Are You The One – Realitystars in Love“)
- Calvin Ogara (“Too Hot To Handle Germany“) und Christin Pawlowski (“Are You The One – Realitystars in Love“)
- Sabrina Wlk (“Forsthaus Rampensau“) und Daniel Fischer (“Match in Paradise“)
- Alan Wey (“Der Bachelor Schweiz“) und Francesca Brinley (“Match in Paradise“)
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