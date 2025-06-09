Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match my Ex

Wilde Partys und heiße Nächte

JoynStaffel 1Folge 10vom 09.06.2025
Wilde Partys und heiße Nächte

Wilde Partys und heiße NächteJetzt kostenlos streamen

Match my Ex

Folge 10: Wilde Partys und heiße Nächte

30 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 16

Bei der glamourösen VIP-Party sorgt der Schweizer Lars für einen turbulenten Start, als er bei Tara unabsichtlich ins Fettnäpfchen tritt. Die ist daraufhin den ganzen Abend traurig, doch als Trost darf sie mit Barna in die X-Suite, wo sie ungestörte Zweisamkeit genießen. Sandra muss unterdessen bei einem Doppeldate mit ihrem Match Robin und ihrem Ex Flocke eine Entscheidung treffen, die ihr Herz und ihre Zukunft auf die Probe stellt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Match my Ex
Joyn
Match my Ex

Match my Ex

Alle 1 Staffeln und Folgen