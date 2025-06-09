Wilde Partys und heiße NächteJetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 10: Wilde Partys und heiße Nächte
30 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 16
Bei der glamourösen VIP-Party sorgt der Schweizer Lars für einen turbulenten Start, als er bei Tara unabsichtlich ins Fettnäpfchen tritt. Die ist daraufhin den ganzen Abend traurig, doch als Trost darf sie mit Barna in die X-Suite, wo sie ungestörte Zweisamkeit genießen. Sandra muss unterdessen bei einem Doppeldate mit ihrem Match Robin und ihrem Ex Flocke eine Entscheidung treffen, die ihr Herz und ihre Zukunft auf die Probe stellt.
Match my Ex
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH