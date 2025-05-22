Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 8: X-Night, Herzklopfen und Abschiede

37 Min.Ab 12

Es ist wieder X-Night und die Spannung in der Villa steigt - die Singles haben die Chance, sich neu zu vermatchen. Doch ein Mann zu viel sorgt für Nervosität: Einer der Singlemänner muss die Villa verlassen. Außerdem genießen Lena und Lukas ihre Zweisamkeit in der exklusiven X-Suite, fernab der Blicke ihrer Exen. Ein aufregender Abend voller Herzklopfen und überraschender Wendungen!

