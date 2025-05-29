Zum Inhalt springenBarrierefrei
Match my Ex

Zwei Lars sind keiner zu viel

Zwei Lars sind keiner zu viel

Folge 9: Zwei Lars sind keiner zu viel

35 Min.Ab 16

Bei der aufregenden Poolparty sorgt der neue Singlemann Lars für ordentlich Wirbel und bringt die ganze Truppe zum Kochen - eine wilde Party ist garantiert! Jenny und Jermaine dürfen sich auf ein Date freuen, während das Ex-Paar Robin und Lena in einem versöhnlichen Gespräch ihre Vergangenheit aufarbeiten. Doch die größte Überraschung steht noch bevor: Eine exklusive VIP-Party, bei der nicht alle Singles eingeladen sind, sorgt für Spannung und Eifersucht.

