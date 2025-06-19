Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 15: Neuer Stress, alte Konflikte

32 Min.Ab 16

Neuzugang Nara sorgt bei einem Speeddating für jede Menge Aufregung. Sowohl Lukas als auch Lars wecken ihr Interesse. Doch die wahre Spannung entfaltet sich, als zwischen dem Ex-Paar Lars und Gaby ein altes Thema wieder hochkocht und in einer hitzigen Diskussion endet. Beim Match Check eskalieren die Frauen komplett - doch vielleicht ist genau dieses Chaos der perfekte Wendepunkt im Spiel.

