Folge 21: Der Vierer
34 Min.Folge vom 21.07.2025Ab 16
Beim Viererdate zwischen Lukas, Jenny, Robin und Lena kommt es erneut zu einer hitzigen Diskussion zwischen Jenny und Lukas. Lukas ist entschlossen, herauszufinden, wer in der Villa für das Drama sorgt. Währenddessen genießen Zoe und Lars ein romantisches Date am Meer. Und: Sind Nara und Lars wirklich ein Match mit Zukunft? Darüber sind sich beide durchaus nicht einig ...
