Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match my Ex

Die Götterparty

JoynStaffel 1Folge 22
Die Götterparty

Die GötterpartyJetzt kostenlos streamen

Match my Ex

Folge 22: Die Götterparty

33 Min.Ab 16

Kaan und küsst heimlich Nara - Tara erfährt trotzdem davon. Zerstört sein Verhalten erneut die neu aufkeimenden Gefühle bei Queen T.? Doch es wird noch dramatischer: Der erste Exit in der Villa steht an. Der wahre Knall kommt jedoch bei der Götterparty, als ein harmloser Kommentar von Gaby zu einer explosiven Eskalation zwischen Zoe und Barna führt - die Nerven liegen blank!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Match my Ex
Joyn
Match my Ex

Match my Ex

Alle 1 Staffeln und Folgen