Match my Ex
Folge 23: Letzte Entscheidungen vor dem Finale
33 Min.Ab 12
Die Ereignisse der letzten Nacht müssen verarbeitet werden. Vor allem Zoe und Barna haben Redebedarf. Doch je näher das Finale rückt, desto mehr Matches müssen die Villa verlassen - die Spannung steigt! Nur noch wenige haben die Chance, 25.000 Euro zu gewinnen und den Titel "Match my Ex" zu ergattern. Wer wird sich am Ende durchsetzen und das Spiel für sich entscheiden?
Match my Ex
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH