SAT.1Staffel 1Folge 10
Folge 10: Bewährungsprobe

22 Min.Ab 12

Marc schwebt im siebten Himmel: Seit sieben Jahren ist er clean, seit vier Jahren geht er als Tischler wieder einem geregelten Job nach, und jetzt hat er auch noch eine neue Frau kennengelernt: Zahnarzthelferin Katja ist die Liebe seines Lebens. Einer gemeinsamen Zukunft steht nur noch ein Geständnis im Weg, denn Katja weiß nichts von Marcs Vorgeschichte. Aber nicht nur Marc hat ein Geheimnis zu beichten ...

