SAT.1 Staffel 1 Folge 11
22 Min. Ab 12

Die 18-jährige Cora schwänzt regelmäßig die Schule und sorgt damit zu Hause bei Mutter Verena und Bruder Maik für mächtig Ärger. Als sie dann von ihrem Lehrer beim Autoknacken erwischt wird, gerät ihr Leben aus den Fugen, denn der Lehrer erpresst sie. Cora sieht keinen anderen Ausweg, als auf sein eindeutiges Angebot einzugehen. Ihr Bruder Maik folgt seiner großen Schwester heimlich. Allerhöchste Zeit, dass Cora ihm endlich die Wahrheit erzählt!

