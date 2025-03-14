Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Schlaflos

SAT.1Staffel 1Folge 14
Schlaflos

SchlaflosJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 14: Schlaflos

23 Min.Ab 12

Markus ist ständig müde und erschöpft. Seine Frau Edith macht sich deswegen große Sorgen. Als der müde Gatte dann sogar beim Shoppen mitten im Geschäft einschläft, verordnet seine Frau ihm einen ärztlichen Rundum-Check, der aber ergebnislos bleibt. Daher sucht Edith Rat bei ihrer esoterisch angehauchten Nachbarin Waltraud. Markus hält davon nichts, der Ehe droht das Aus. Als Edith verreist ist, geht es dann sogar um Markus' Leben ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen