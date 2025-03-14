Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Ein richtig gutes Team

SAT.1Staffel 1Folge 5
Ein richtig gutes Team

Ein richtig gutes TeamJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 5: Ein richtig gutes Team

23 Min.Ab 12

Iris leitet seit kurzem ein eigenes Team in einer Eventagentur. Der Aufstieg bringt auch einige Probleme mit sich: Kollege Robert, der Lebensgefährte ihrer besten Freundin Marina, kommt nicht damit klar, dass Iris ihm den Chefsessel vor der Nase weggeschnappt hat. Teammitglied Tobias, der schon lange ein Auge auf Iris geworfen hat, gerät ausgerechnet jetzt so richtig in Flirtlaune. Und dann geht auch noch bei einem Auftrag für einen wichtigen Kunden alles schief ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen