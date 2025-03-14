Mein dunkles Geheimnis
Folge 20: Der sehnlichste Wunsch
23 Min.Ab 12
Das erste gemeinsame Kind soll der glücklichen Ehe von Katharina und Sebastian die Krone aufsetzen, doch es will einfach nicht klappen. Sebastian sieht die Ursache bei sich. Er macht alles, um körperlich fit zu werden und damit vielleicht auch seinem Liebesleben mehr Schwung zu verleihen. Um den Kinderwunsch seiner Frau zu erfüllen, bringt sich der 31-Jährige sogar in Lebensgefahr. Doch er ahnt nicht, was Katharina verheimlicht ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
