SAT.1 Staffel 1 Folge 6
23 Min. Ab 12

Desiree hat sich so sehr auf den gemeinsamen Urlaub mit ihrem Freund Daniel gefreut. Doch Daniel kickt als Amateur erfolgreich in der Regionalliga und steht kurz vor dem Aufstieg in die 3. Liga. Für seinen Traum, Profi-Fußballer zu werden, bläst er sogar den Urlaub mit Desiree ab. Ihre Freundin Lara streut zusätzlich Salz in die Wunde: Wenn Daniel erst einmal Profi-Kicker ist, werde er gar keine Zeit mehr haben, meint sie. Das will Desiree mit allen Mitteln verhindern ...

