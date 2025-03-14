Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Mein anderes Leben

SAT.1
Staffel 1
Folge 4
Mein anderes Leben

Mein dunkles Geheimnis

Folge 4: Mein anderes Leben

23 Min.
Ab 12

Janine ist frisch verliebt: Auf der Arbeit hat die Nachwuchs-Friseurin den Paketdienst-Lieferanten David kennengelernt. Die 17Jährige weiß, dass ihre wohlhabende Mutter Miriam sich eigentlich eine "bessere Partie" für ihre Tochter wünscht. Doch warum die 40-Jährige derart aggressiv auf Janines neuen Freund reagiert, kann der Teenager nicht verstehen. Was steckt hinter Mutter Miriams Abneigung gegen David? Teilen die Beiden ein Geheimnis?

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

