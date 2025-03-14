Mein dunkles Geheimnis
Folge 24: Russisch Roulette
23 Min.Ab 12
Die Russin Olga (52) verfolgt ihre Tochter Svetlana auf Schritt und Tritt. Die 20-jährige Auszubildende fühlt sich eingeengt und will sich eine eigene Wohnung suchen. Doch Mama Olga lässt ihre Tochter nicht aus den Augen, denn sie glaubt, Svetlana schwebt in großer Gefahr. Als Svetlana entführt wird, wird Olgas schlimmster Alptraum wahr. Wer steckt hinter der Entführung und was verschweigt Mama Olga?
Weitere Folgen in Staffel 1
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
