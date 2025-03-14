Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Russisch Roulette

SAT.1Staffel 1Folge 24
Russisch Roulette

Russisch RouletteJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 24: Russisch Roulette

23 Min.Ab 12

Die Russin Olga (52) verfolgt ihre Tochter Svetlana auf Schritt und Tritt. Die 20-jährige Auszubildende fühlt sich eingeengt und will sich eine eigene Wohnung suchen. Doch Mama Olga lässt ihre Tochter nicht aus den Augen, denn sie glaubt, Svetlana schwebt in großer Gefahr. Als Svetlana entführt wird, wird Olgas schlimmster Alptraum wahr. Wer steckt hinter der Entführung und was verschweigt Mama Olga?

