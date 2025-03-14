Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 26
Folge 26: Der gehörnte Ehemann

23 Min.Ab 12

Der gutmütige Gunnar (43) wird von seiner Frau Marina (41) auf Diät gesetzt. Der pummelige Kraftfahrer muss in der mobilen Heimsauna schwitzen und ein strenges Sportprogramm durchziehen, denn Marina lässt kein gutes Haar mehr an ihrem Mann. Doch Gunnar will um seine Ehe kämpfen. Gunnars Freund Horst (40) glaubt, dass Marina einen Geliebten hat und ihren Mann deswegen so quält. Gemeinsam kommen die Freunde Marinas Geheimnis auf die Spur ...

