Mein dunkles Geheimnis
Folge 27: Die männliche Jungfrau
22 Min.Ab 12
Burkhard hat einfach kein Glück bei den Frauen. Der 34-Jährige ist sogar noch Jungfrau. Als Burkhards Mitbewohner Simon (33) dem schüchternen Promoter einen Flirtkurs schenkt, wendet sich das Blatt. Doch Simons Geschenk ist nicht uneigennützig, er verfolgt einen gemeinen Plan. Was hat Simon zu verheimlichen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1