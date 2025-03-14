Waka-Waka - Teenager im Afrika-WahnJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 30: Waka-Waka - Teenager im Afrika-Wahn
23 Min.Ab 12
Nach einem Afrika-Urlaub hat sich David (17) total verändert. Der Schüler hat nur noch Afrika im Kopf, trägt afrikanische Gewänder, trommelt und sammelt sogar Spenden. Als David das Sparbuch der Oma plündert, flippt Vater Jürgen (44) aus. Er ist fest davon überzeugt, dass sein Sohn in kriminelle Machenschaften verstrickt ist. Was steckt wirklich hinter Davids Afrika-Wahn?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1