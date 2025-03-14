Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Verliebt in den Lehrer

SAT.1Staffel 1Folge 37
Verliebt in den Lehrer

Mein dunkles Geheimnis

Folge 37: Verliebt in den Lehrer

23 Min.Ab 12

Mutter Nora (32) macht sich große Sorgen um ihre 16-jährige Tochter Mellie: Sie ist schwanger und weiß angeblich nicht, wer der Vater ist. Doch damit nicht genug: Das Mädchen wird auch noch in der Schule gemobbt. Im ganzen Gebäude hängen Fotos von Mellie, die einen unbekannten Jungen küsst. Alle Versuche von Nora, die Wahrheit von ihrer Tochter zu erfahren, scheitern. Deswegen greift die junge Mutter zu einem gemeinen Trick. Was verbirgt Mellie?

