Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 1Folge 39
23 Min.Ab 12

Die reiche Witwe Marion (59) ist bis über beide Ohren in Konrad (59) verliebt. Marions Tochter Hanne (24) misstraut dem alternden Playboy. Sie glaubt, ihre Mutter ist auf einen hinterlistigen Heiratsschwindler reingefallen. Als Konrad der Witwe einen Heiratsantrag macht, herrscht bei Hanne Alarmstufe Rot. Die Studentin spioniert dem Freund ihrer Mutter hinterher. Hat es Konrad wirklich nur auf Marions Geld abgesehen?

