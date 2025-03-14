Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Die Last mit der Lust

SAT.1Staffel 1Folge 42
Die Last mit der Lust

Die Last mit der LustJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 42: Die Last mit der Lust

23 Min.Ab 12

Axel R. ist verzweifelt: seine Frau Uschi verlangt dem Speditionskaufmann im ehelichen Bett ständig Höchstleistungen ab. Selbst mitten in der Nacht lässt die fesche Blondine ihn nicht zur Ruhe kommen. Bei der Arbeit ist Axel daher übermüdet und unkonzentriert, was mehrfach zu Fehlern führt. Auch Axels Chef Dieter fällt die Veränderung an seinem Mitarbeiter auf und er droht schließlich sogar mit Kündigung. Findet Axel einen Ausweg aus der Liebesfalle?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen