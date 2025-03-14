Mein dunkles Geheimnis
Folge 42: Die Last mit der Lust
23 Min.Ab 12
Axel R. ist verzweifelt: seine Frau Uschi verlangt dem Speditionskaufmann im ehelichen Bett ständig Höchstleistungen ab. Selbst mitten in der Nacht lässt die fesche Blondine ihn nicht zur Ruhe kommen. Bei der Arbeit ist Axel daher übermüdet und unkonzentriert, was mehrfach zu Fehlern führt. Auch Axels Chef Dieter fällt die Veränderung an seinem Mitarbeiter auf und er droht schließlich sogar mit Kündigung. Findet Axel einen Ausweg aus der Liebesfalle?
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
