Mein dunkles Geheimnis
Folge 43: Blind vor Liebe
22 Min.Ab 12
Wenn es um ihre Tochter Marie geht, ist Dörte eine wahre Löwenmutter. Daher vergrault sie jeden Freund ihrer Tochter: Die jungen Männer sind ihr einfach nicht solide und vermögend genug. Als die 20-Jährige Marie ihren neuen, wohlhabenden Freund Peter präsentiert, traut Dörte ihren Augen nicht: Der mann ist 40 Jahre älter als Marie und könnte ihr Opa sein! Bald lüftet Dörte Peters dunkles Geheimnis ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1