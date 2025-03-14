Mein dunkles Geheimnis
Folge 45: Mann mit den goldenen Händen
22 Min.Ab 12
Der arbeitslose Manni braucht dringend einen Job - schließlich möchte er seiner Frau Rita endlich die heißersehnte Kreuzfahrt spendieren. Der Traumjob ist schnell gefunden: Masseur. Doch Manni hat bisher nur mal seine Fußball-Jungs geknetet. Darum beschließt Rita, seinen Lebenslauf zu frisieren. Tatsächlich bekommt Manni kurz darauf einen Job in einer Massagepraxis. Chef Hauke und die Patientinnen sind sehr zufrieden. Doch Kollege Dirk traut dem Neuen nicht ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1