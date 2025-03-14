Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 1Folge 45
22 Min.Ab 12

Der arbeitslose Manni braucht dringend einen Job - schließlich möchte er seiner Frau Rita endlich die heißersehnte Kreuzfahrt spendieren. Der Traumjob ist schnell gefunden: Masseur. Doch Manni hat bisher nur mal seine Fußball-Jungs geknetet. Darum beschließt Rita, seinen Lebenslauf zu frisieren. Tatsächlich bekommt Manni kurz darauf einen Job in einer Massagepraxis. Chef Hauke und die Patientinnen sind sehr zufrieden. Doch Kollege Dirk traut dem Neuen nicht ...

SAT.1
