Mein dunkles Geheimnis
Folge 48: Gefährliche Liebschaften
22 Min.Ab 12
Heidrun und ihr Ehemann Olaf sind seit 20 Jahren ein glückliches Paar. Doch als Heidrun den Installateur bei der Eröffnung eines Dessous-Ladens trifft, bezweifelt sie angesichts der attraktiven Besitzerin dessen "rein berufliche" Absichten. Damit wieder ein wenig Pepp ins Ehebett kommt, besorgt sich Heidrun als Überraschung sexy Wäsche und erwartet derart aufgehübscht und mit Prickelbrause ihren Gatten. Vergebens. Nun nagt die Eifersucht an Heidrun: Hat Olaf eine Affäre?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1