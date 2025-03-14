Mein dunkles Geheimnis
Folge 49: Das moralische Model
23 Min.Ab 12
Die hübsche Floristin Viola (19) leidet unter der strengen Erziehung ihrer erzkonservativen Eltern und will dringend ausziehen. Leider hat die 19-Jährige nach einem Autounfall noch Schulden bei ihren Eltern. Als Viola einen Fotografen kennenlernt, der sie als Model groß rausbringen will, wittert sie die Chance auf schnelles Geld und die ersehnte Freiheit. Doch nach einem freizügigen Fotoshooting wird Viola von ihrer neidischen Kollegin Sabrina erpresst ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1