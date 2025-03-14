Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis
SAT.1Staffel 1Folge 50
22 Min.Ab 12

Die drei Freundinnen Iris, Sonja und Astrid haben im Lotto gewonnen und fast 100.000 Euro abgesahnt. Aber dann der Schock: Iris kann den Schein nicht finden! Will Iris das Geld etwa für sich allein? Sie bestreitet das vehement und hat noch ein ganz anderes Problem: Mysteriöse Vorfälle in ihrer Wohnung lassen die 35-Jährige glauben, dass jemand während ihrer Abwesenheit in ihrem Bett liegt und sogar ihre Zahnbürste benutzt. Will Iris nur von dem Verdacht gegen sich ablenken?

