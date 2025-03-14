Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Die gekaufte Tochter

SAT.1Staffel 1Folge 51
Die gekaufte Tochter

Die gekaufte TochterJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 51: Die gekaufte Tochter

23 Min.Ab 12

Marita hatte vor Jahren eine Affäre mit dem Amerikaner Henry. Als neun Monate später ihre gemeinsame Tochter zur Welt kam, zahlt Henry brav Unterhalt für das Mädchen, auch wenn er es bisher nie gesehen hat. Was Henry nicht weiß: Marita hat das Baby kurz nach der Geburt ohne sein Wissen zur Adoption freigegeben! Als Henry nun 16 Jahre später überraschend vor der Tür steht und endlich seine Tochter kennenlernen will, hat die Friseurin ein dickes Problem ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen