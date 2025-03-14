Mein dunkles Geheimnis
Folge 52: Dunkles Familiengeheimnis
22 Min.Ab 12
Studentin Linda (22) ist wohlbehütet und gutbetucht aufgewachsen. Als sie in den Semesterferien nach Hause kommt, trifft sie der Schlag: Der Firma von Vater Christoph geht es nicht mehr gut, und die Ehe ihrer Eltern steht offenbar auf der Kippe. Zudem hat ihr geliebter Papa ständig neue Verletzungen, die er zu verheimlichen versucht. Hat sich Christoph auf dubiose Kredithaie eingelassen, die ihn fertig machen? Oder wird ihr Vater von Gattin Frauke geschlagen?
