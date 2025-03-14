Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Mädchen, Machos und Motoren

SAT.1Staffel 1Folge 60
Mädchen, Machos und Motoren

Mein dunkles Geheimnis

Folge 60: Mädchen, Machos und Motoren

23 Min.Ab 12

Alexa hat ihr Hobby zum Beruf gemacht: Die attraktive 20-Jährige arbeitet als Automechanikerin. Als Frau in einem Männerberuf hat es die Blondine schwer - die Kollegen mobben Alexa wo es nur geht. Thorsten und Manuel versuchen die junge Frau mit fiesen Spielchen zur Kündigung zu treiben. Schließlich wird Alexa sogar nachts ohne Klamotten bei Eiseskälte in der Werkstatt eingesperrt! Doch ihre beste Freundin und Mitbewohnerin Regina ist Polizistin und nimmt sich der Sache an.

SAT.1
