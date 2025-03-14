Mein dunkles Geheimnis
Folge 60: Mädchen, Machos und Motoren
23 Min.Ab 12
Alexa hat ihr Hobby zum Beruf gemacht: Die attraktive 20-Jährige arbeitet als Automechanikerin. Als Frau in einem Männerberuf hat es die Blondine schwer - die Kollegen mobben Alexa wo es nur geht. Thorsten und Manuel versuchen die junge Frau mit fiesen Spielchen zur Kündigung zu treiben. Schließlich wird Alexa sogar nachts ohne Klamotten bei Eiseskälte in der Werkstatt eingesperrt! Doch ihre beste Freundin und Mitbewohnerin Regina ist Polizistin und nimmt sich der Sache an.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1