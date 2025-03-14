Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 62
Die befreundeten Mütter Ricarda und Jutta lieben ihr Stammcafé. Als sich die Freundinnen wieder einmal im Café treffen wollen, trifft sie fast der Schlag: Der neue Besitzer Lorenzo hat ein Kinderverbot verhängt - als Italiener! Das finden Jutta und Ricarda ziemlich verdächtig! Und tatsächlich beobachten die Mütter seltsame Gestalten, die dubiose Lieferungen abwickeln. Steckt die Mafia dahinter? Die Frauen ermitteln auf eigene Faust und bringen sich dabei in große Gefahr!

