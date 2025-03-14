Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Eine tierische Entführung

SAT.1Staffel 1Folge 63
Eine tierische Entführung

Eine tierische EntführungJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 63: Eine tierische Entführung

23 Min.Ab 12

Elviras Leben dreht sich nur noch um ihre Yorkshire-Terrier. Die Freundschaft zu Marlene ist an der tierischen Konkurrenz bereits zerbrochen. Doch mittlerweile leidet auch Elviras Familie unter der hundeverrückten Frau: Wegen teurer Accessoires für die Vierbeiner herrscht Ebbe in der Kasse. Doch dann verschwinden die beiden Wauzis. Frauchen Elvira ist sich sicher: Ihre Lieblinge wurden entführt! Steckt tatsächlich Marlene hinter dem skrupellosen Tier-Kidnapping?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen