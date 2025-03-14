Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Das dicke Ende kommt noch

SAT.1Staffel 1Folge 66
Das dicke Ende kommt noch

Das dicke Ende kommt nochJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 66: Das dicke Ende kommt noch

23 Min.Ab 12

Der sportliche Tobi ist wie vom Schlag getroffen, als er nach Jahren zum ersten Mal seine Schulfreundin Grit wiedertrifft. Die junge Frau hat gut 50 Kilo zugelegt! Grits Beteuerungen, sie fühle sich in ihrem Körper wohl und ihr Freund liebe jedes Pfund an ihr, kann Tobi nicht glauben und versucht sie zu gesünderem Essen und Sport zu motivieren. Wirklich dramatisch wird es, als der Physiotherapeut den wahren Grund für die plötzliche Fettleibigkeit seiner Freundin erkennt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen