Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Gekauftes Schweigen

SAT.1Staffel 1Folge 68
Gekauftes Schweigen

Gekauftes SchweigenJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 68: Gekauftes Schweigen

23 Min.Ab 12

Nageldesignerin Doreen und ihr Mann Kai werden Augenzeugen eines Überfalls auf einen Kiosk. Couragiert stellt Kai den Täter und traut seinen Augen kaum: es ist sein Kumpel Martin aus reichem Hause! Das Paar deckt den Räuber zunächst mit einer Falschaussage, will ihn aber zu einem Geständnis bewegen - doch dann nehmen die Dinge für Doreen und Kai eine entscheidende Wendung ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen