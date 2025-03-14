Mein dunkles Geheimnis
Folge 68: Gekauftes Schweigen
23 Min.Ab 12
Nageldesignerin Doreen und ihr Mann Kai werden Augenzeugen eines Überfalls auf einen Kiosk. Couragiert stellt Kai den Täter und traut seinen Augen kaum: es ist sein Kumpel Martin aus reichem Hause! Das Paar deckt den Räuber zunächst mit einer Falschaussage, will ihn aber zu einem Geständnis bewegen - doch dann nehmen die Dinge für Doreen und Kai eine entscheidende Wendung ...
