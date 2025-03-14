Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 1Folge 71
Folge 71: Undercover Boss

22 Min.Ab 12

Hans (43) ist der strenge Chef einer Reinigungsfirma. Als sich die Krankmeldungen seiner Mitarbeiter häufen, muss er etwas unternehmen - sonst ist seine Firma in Gefahr. Also beschließt der Junggeselle selbst nach den Ursachen zu suchen und mischt sich undercover als "Jens" unter seine Putztrupps. Dabei lernt Hans erst die hübsche Linda (32) kennen - und dann eine Menge über seinen Führungsstil. Wenn er Linda nicht verlieren will, muss er mit der Wahrheit rausrücken ...

