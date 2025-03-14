Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 72
Folge 72: Zwei Männer und ein Baby

23 Min.Ab 12

Anna (27) hat ihre große Liebe Christian (29) nie vergessen - und kann ihr Glück kaum fassen, als sie ihn nach anderthalb Jahren endlich wieder trifft. Anna gibt sich nicht zu unrecht die Schuld an der Trennung, denn sie hat Christian mit seinem besten Freund Micha (28) betrogen. Aus dieser einen Nacht stammt ihre Tochter Luna. Aus Angst, Christian wieder zu verlieren, lügt sie ihm vor, dass er der Vater sei. Doch da ist auch noch Micha, der sich liebevoll um sein Kind kümmert.

