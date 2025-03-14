Mein dunkles Geheimnis
Folge 74: Falsches Zeugnis
22 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Mirja (35) sucht schon lange einen festen Job, um für Sohnemann Emil (10) nicht mehr auf den Cent schauen zu müssen. Da bietet sich eine Chance: Eine Stelle als Verkäuferin in einem Elektronikmarkt! Blöd nur, dass Mirja bei ihrer Bewerbung aber falsche Referenzen angegeben hat: Sie ist eine technische Niete. Zwar versucht sie mit Hilfe von Emil ihre Wissenslücken zu schließen, doch gelingt ihr das bevor ihr der Chef auf die Schlichte kommt?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
12
