Mein dunkles Geheimnis

Dating Desaster

SAT.1Staffel 1Folge 76
Dating Desaster

Dating DesasterJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 76: Dating Desaster

24 Min.Ab 12

Die hübsche, mollige Pia (26) hat über ein Dating-Portal im Internet ihren Traummann Marlon (28) kennengelernt und "trifft" ihn nun das erste Mal per Videotelefonie. Dabei achtet sie darauf, dass er nur ihr Gesicht sieht, denn sie hat ein paar Komplexe wegen ihrer Figur. Marlon macht prompt klar, dass er nur auf schlanke Frauen steht. Da Pia ohnehin abnehmen wollte, nimmt sie das in vier Wochen anstehende "Live-Date" zum Anlass, eine Diät zu starten. Und die fällt radikal aus ...

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

