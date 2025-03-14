Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Zauberhafte Schwestern

SAT.1Staffel 1Folge 77
Zauberhafte Schwestern

Zauberhafte SchwesternJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 77: Zauberhafte Schwestern

23 Min.Ab 12

Die frisch verliebte Marion (31) steckt in einer Zwickmühle: Ihr Neuer, Alexander (33), ist ausgerechnet der Ex-Freund ihrer jüngeren Schwester! Zwar ist die Trennung drei Jahre her, dennoch hat sie Angst, Lena (28) reinen Wein einzuschenken. Auch Alex möchte noch damit warten, weil er befürchtet, dass seine Ex einen Keil in die neue Liebe treiben könnte. Doch dann trifft Lena Alexander zufällig wieder, verliebt sich aufs Neue und trennt sich von ihrem Freund ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen