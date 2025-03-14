Mein dunkles Geheimnis
Folge 79: Inas Schwangerschaft
22 Min.Ab 12
Marketing-Ass Ina (27) hofft auf die verdiente Beförderung, als sie zum Chef gebeten wird - stattdessen feuert Carl (34) sie. Panisch behauptet Ina, sie sei schwanger und damit erst einmal unkündbar. Gemeinsam mit Freundin und Kollegin Marie (28) heckt sie zwar einen Plan aus, wie sie so lange glaubhaft die Schwangere spielt, bis sie eine andere Lösung findet. Doch dann verliebt sich Ina ausgerechnet in den smarten Timo (32), den Bruder und Geschäftspartner von Carl ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1