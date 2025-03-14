Mein dunkles Geheimnis
Folge 90: Schwesternwirtschaft
22 Min.Ab 12
Nachdem Jeanettes (24) geliebter Vater Bernhard einen Herzinfarkt erlitten hat, soll nun sie die Geschicke des elterlichen Landgasthofs lenken. Natürlich stehen am Wochenende ausgerechnet zwei Großfeiern auf dem Plan. Eigentlich dürfte das kein Problem sein, denn Jeanette soll schon bald die Nachfolge ihres Vaters antreten und als Hotelfachfrau den Gasthof übernehmen. Doch in Wirklichkeit hat Jeanette ihre Lehre längst abgebrochen und auf Reiseleiterin umgesattelt ...
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1