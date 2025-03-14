Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Die Flaschenpost

SAT.1Staffel 5Folge 1
Die Flaschenpost

Mein dunkles Geheimnis

Folge 1: Die Flaschenpost

24 Min.Ab 12

Daniela (30) wird in zwei Wochen ihren Traummann Frederick (36) heiraten. Doch das Schicksal macht ihr einen Strich durch die Rechnung - ein gewisser Bernard Böckel meldet sich bei Danielas bester Freundin Franziska (35), um einen Zahnarzttermin zu vereinbaren. Bernhard Böckel, ausgerechnet der Mann, von dem sie als junges Mädchen eine Flaschenpost mit einem Liebesbrief gefunden hat ...

