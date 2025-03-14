Mein dunkles Geheimnis
Folge 5: Adonis im Schrebergarten
23 Min.Ab 12
Im Schrebergarten sorgt ein Neuzugang für Unruhe: Der knackige Schmalspur-Adonis Tim (25) bringt die Frauen in der Laubenkolonie in Wallung. Besonders Sybille findet Gefallen an den Sporteinheiten mit Fitnessfreak Tim. Das passt vor allem Hannes nicht. Er hat schon lange ein Auge auf Sybille geworfen und will sich von Tim nicht die Show stehlen lassen. Hannes vermutet hinter dem Gehabe des Sportfanatikers eine Masche - was will Tim wirklich von den Frauen aus dem Schrebergarten?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1